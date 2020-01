Gattuso: “Con la Lazio tante cose positive. I biancocelesti hanno sempre 5 uomini in area”

La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio come un nuovo punto di partenza per in Napoli. Lo sa bene il tecnico dei campani Gennaro Gattuso che nella conferenza stampa prima del match con la Juventus è tornato sul match con i biancocelesti: “Il match con la Juventus significa tanto, bisogna dare continuità alla vittoria con la Lazio. Martedì abbiamo visto che il fattore San Paolo per noi è importante e nel momento in cui c’è entusiasmo siamo avvantaggiati. Con la Lazio ci sono state tante cose positive, questa è la via su cui continuare. Il successo in Coppa Italia ha riportato entusiasmo perchè quando si vince accade questo, dopo bisogna continuare, rompersi le scatole, confrontarsi immediatamente quando qualcosa ci dà fastidio e ora vedo uomini che si parlano di più, si stuzzicano maggiormente, questa è il sentiero da seguire. La prestazione in ogni caso rimane brutta, non me l’aspettavo, ma la sfida con la Lazio è semplicemente un punto di partenza”.

Poi Gattuso ha proseguito confrontando Lazio e Juventus: “La Lazio è differente dalla Juventus, ha 5 calciatori sempre in area ed ha qualità fisiche. I bianconeri palleggiano, hanno doti tecniche e avremo di fronte qualità nelle imbucate e nei dribbling. Bisogna intuire chi far giocare, chi mettere nell’ombra, come ostruire le linee di passaggio, sarà un match molto più difficile”.

