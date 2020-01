GdS | Biagio Antonacci: “Scudetto? Occhio alla Lazio: ha bel gioco e costanza rara”

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci (Ti saprò aspettare), in radio da ieri, ha un ospite particolare: Gigi Buffon che, insieme al cantautore, nel video della canzonelo vedremo nei panni di tecnico. Intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, per parlare dell’ultimo lavoro, il cantante interista ha commentato anche ilcampionato di Serie A: secondo lui la Juve parte sempre vincente, mentre le altre si alternano per darle fastidio; ora l’Inter si è un po’ allontanata dalla vetta, ma questo campionato è più avvincente, secondo Antonacci che elogia la Lazio, per il suo bel gioco e la costanza rara mostrata.

