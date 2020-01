“Gli Amici di Pietro e Andrea”, al via l’evento in ricordo dei due giornalisti | FOTO

Questa mattina, al Due Ponti Sporting Club, è in scena la partita di calciotto, evento organizzato per ricordare due giornalisti scomparsi, ovvero Pietro Pasquetti e Andrea Pesciarelli. A “Gli Amici di Pietro e Andrea” partecipano colleghi ed amici dei due giornalisti, ma anche vip del mondo dello spettacolo ed ex giocatori e allenatori del mondo biancoceleste e non. Tra i vari ospiti presenti scenderanno in campo per la partita: Dario Marcolin, Bruno Giordano, Stefano Di Chiara, Tony Malco, Guido De Angelis, Stefano Orsini, Stefano Pantano e Jimmy Ghione. Tra gli ospiti presenti, ma che non prenderanno parte alla partita come giocatori, ci sono: Pino Wilson, Delio Rossi e Sebastiano Somma.

