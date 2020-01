Lazio, Bruno Giordano: “Il mio primo gol in un derby, che sia di buon auspicio” – VIDEO

L’attesa sta per finire. Domani, domenica 26 gennaio alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il derby della Capitale. La gara è stata l’argomento della settimana tra gli addetti ai lavori, e, questa sera l’ex bomber della Lazio, Bruno Giordano, sul proprio profilo Instagram ufficiale ha pubblicato il video del suo primo gol in un derby con la didascalia: “Il mio primo gol in un derby, che sia di buon auspicio per domani! Vola grande Lazio“.

