Parolo spegne 35 candeline: gli auguri della Lazio – FOTO

Settimana piena in casa Lazio, con i quarti di Coppa Italia ed il derby da preparare. In attesa della stracittadina, si festeggia il compleanno di Marco Parolo. Il sito ufficiale del club capitolino ha infatti omaggiato il centrocampista, dedicando lui il seguente messaggio: “Buon compleanno, Marco Parolo. Il centrocampista spegne 35 candeline”. Tanti auguri quindi al sempre presente classe ‘85, giocatore affidabile e che non si risparmia mai. Ogni volta che Inzaghi decide di schierarlo, risponde presente: esperienza e duttilità al servizio della Lazio.

