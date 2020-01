SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Roma

È Roma-Lazio, è il derby della capitale, è la partita più sentita, la più emozionante, quella per la quale si dà tutto e anche di più. Fonseca deve contare i suoi uomini, molti infortuni sulla sponda giallorossa, ultimo quello di Diawara, uscito durante Juve-Roma riportando una lesione al menisco. Il mediano si era inserito bene negli schemi del mister. Altro assente importante sarà Zaniolo, infortunatosi anche lui contro la Juve, ma nella partita di campionato di qualche settimana prima. Per lui l’infortunio è più grave: rottura del crociato e stagione finita. Tra gli indisponibili anche Mkhitaryan, Pastore e Zappacosta. Sulla sponda biancoceleste invece si può ben sperare per le condizioni del Tucu Correa, ripresosi dai fastidi delle ultime settimane ed entrato in forma nella gara di Coppia Italia contro il Napoli. Assenti Marusic e Cataldi, il resto della squadra è a disposizione del mister.

LA ROMA

Un girone di andata che conferma le aspettative della squadra capitolina, con un quarto posto a 38 punti. Buono fino ad ora il lavoro di Fonseca che è riuscito a costruire una squadra offensiva, ma anche compatta. L’obbiettivo dichiarato è raggiungere la zona Champions, traguardo che per ora sembra essere ampiamente alla portata. Grazie al calo di Milan e Napoli per il momento a contendersi il quarto posto rimangono solo Roma e Atalanta.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LA STELLA

Rimane comunque lui, Edin Dzeko, una pedina importantissima per questa squadra, anche se questo non è il suo anno migliore. Finora solo 8 goal, ma le sue qualità tecniche non sono in discussione ed è pronto a colpire da un momento all’altro per caricarsi ancora la sua squadra sulle spalle. Nonostante nella sessione estiva di mercato sia sembrato essere a un passo dal lasciare la capitale, alla fine è rimasto sotto il comando di Fonseca, garantendo alla formazione giallorossa un peso specifico offensivo non indifferente.

IL PRECEDENTE

L’ultima gara disputata fra le due formazioni capitoline risale al 01/09/19, un Lazio-Roma valevole per la seconda giornata di campionato. Il match venne definito “il derby dei pali” a causa dei numerosi legni presi da una parte e dall’altra, ben 6 pali in soli 27 minuti, 4 per la Lazio e 2 per la Roma. La gara finì in parità con il risultato di 1-1 in virtù delle reti di Kolarov e di Luis Alberto.

