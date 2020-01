SOCIAL | La Lega Serie A presenta il derby | VIDEO

Una nuova pagina del derby della Capitale sta per essere scritta. Uno dei match più attesi dell’intera stagione da parte di tutti gli amanti del calcio sta per andare in scena in Olimpico vestito a festa. Una sfida da sempre piena di mille significati presentata in grande stile anche dalla Lega Serie A che, attraverso i propri profili social, ha pubblicato alcuni momenti salienti delle passate stracittadine scrivendo: “La “Città Eterna” ha una nuova storia ancora da scrivere“.

