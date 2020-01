Spal, arrivano due gialli pesanti in vista della Lazio

Con la testa al derby gettando però anche l’occhio oltre. Dopo la stracittadina di domani la Lazio, ancora all’Olimpico, ospiterà la Spal per vendicare la beffarda sconfitta dell’andata arrivata a tempo quasi scaduto. Una sfida da non sottovalutare che vedrà gli estensi privi due pedine importanti: Petagna e Valoti , diffidati, sono stati ammoniti nella sfida odierna contro il Bologna rimediando una squalifica in vista del prossimo turno.

