Acerbi nel pre partita: “Partita importante, veniamo da una striscia positiva e ce la metteremo tutta per continuarla”

A circa un’ora dal fischio d’inizio di Roma-Lazio, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Ci aspetta una partita importante, dovremo essere lucidi. Vale tanto per entrambe le squadre, veniamo da una striscia positiva e ce la metteremo tutta per continuarla. Il nostro obiettivo è la Champions. Sentiamo l’appoggio dei tifosi, per noi è molto importante. Cercheremo di vincere anche per loro”.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: