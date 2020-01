D’Alessandro (Vocegiallorossa.it): “Derby dal sapore Champions. Attenzione al centrocampo biancoceleste. Zaniolo? L’assenza più pesante”

L’attesa sta per terminare: tra poche ore i fari saranno puntati sull’Olimpico, per la tanto attesa stracittadina della capitale. La Roma, quarta in classifica, affronterà in casa la Lazio che occupa momentaneamente la terza posizione, per una sfida quindi ai vertici di questo campionato. In occasione del derby, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva il vicedirettore di Vocegiallorossa.it Luca D’Alessandro, per analizzare il big match delle 18:00.

Le romane si trovano ai piani alti della classifica: sarà una stracittadina dal sapore Champions?

“Lo dice la classifica e lo dicono gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. Sia Roma che Lazio puntano, chi a tornare dopo aver giocato una semifinale appena un paio di stagioni fa, chi ad andarci dopo un lungo digiuno“.

Lazio e Roma hanno maturato due sconfitte ai quarti di finale di Coppa Italia, però l’approccio mentale alle rispettive gare è stato differente. Inciderà domenica chi avrà più voglia di rialzare la testa o, come spesso accade, il derby è una gara a sè dal risultato mai scontato?

“Il campionato, come il derby, è una gara che ha una storia propria. Le gare di Coppa Italia non hanno fatto altro che accentuare il momento delle due squadre. Da una parte, gli uomini di Inzaghi hanno creato, sbagliando sotto porta e venendo eliminati, dall’altra la Roma non è mai stata in partita contro una Juve che ha fatto ampio turnover“.

Mercoledì si è sentito ancora una volta il peso dell’assenza di Dzeko. Potrà essere lui l’uomo-derby?

“L’uomo derby spesso è un outsider. Di sicuro Dzeko è fondamentale per la manovra offensiva di Fonseca. Senza, e non è solo questione legata allo scarso momento di Kalinic, la Roma fatica a creare occasioni da gol“.

Sponda Lazio invece chi potrà fare la differenza domenica?

“Il centrocampo. A mio avviso, al di là dei gol di Immobile, è il reparto dove la squadra ha fatto il salto di qualità. Un mix di tecnica e potenza, con giocatori che permettono varie soluzioni tattiche nel corso del match a Inzaghi. Se pensi che la Roma è in emergenza in mediana con Cristante appena rientrato da un lungo infortunio, Veretout non in forma e Diawara da poco infortunatosi“.

L’infermeria giallorossa quest’anno non ha lasciato molte possibilità al tecnico. Quale assenza peserà di più contro i biancocelesti?

“Ovviamente Zaniolo. Il suo essere straripante dal punto di fisico era una bella gatta da pelare per qualsiasi difensore avversario“.

Ti aspettavi che Fonseca si integrasse così bene e fin da subito in una piazza particolare come quella della capitale? Già al derby di andata aveva dimostrato di saperlo gestire al meglio…

“Per il momento è in linea con gli obiettivi della società, con l’alibi dei tanti infortuni. Ha portato le sue idee calcistiche e intende applicarle, nonostante capiti che la Roma prenda gol per applicarle, ma ha anche saputo essere un po’ più italiano dal punto di vista tattico“.

Il capitano Florenzi è stato impiegato poco e contro la Juve non ha fatto la sua miglior prestazione. Giusto dosarlo o meriterebbe più spazio?

“Giusto che giochi il calciatore più in forma e più adatto alla partita da affrontare. Dopo un periodo di panchina, Fonseca lo sta riproponendo, basso a destra e i risultati non sono stati dei migliori. Nel secondo tempo a Torino ha fatto l’esterno di attacco, magari in ottica derby“.

Che idea ti sei fatto del mancato scambio Spinazzola-Politano? Il suo reintegro in gruppo può far bene alla Roma?

“Re-integro, perché a Milano era considerato ‘rotto’? Scherzi a parte, l’Inter ha fatto i propri interessi e lo scambio non si è concretizzato. Alla Roma non avrà portato Politano, ma i 3 punti contro il Genoa, che senza Spinazzola, non li avrebbe conquistati“.

Si parla di un imminente cambio di gestione: come valuti l’esperienza americana di Pallotta?

“Importante dal punto di vista della crescita del club. Ha preso una Roma, provinciale e la resa moderna, quasi al pari dei top club europei. Certo, dal punto di vista tecnico, i risultati, tranne l’exploit in Champions, non sono stati al pari con la crescita del brand“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: