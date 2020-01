Derby, la scenografia della Nord: “La Lazio non proviene da… la Lazio è” – FOTO

E’ iniziato il derby della capitale: la sfida è aperta anche sugli spalti, con le Curve pronte a dare spettacolo. Come sempre la Nord non tradisce le aspettative di chi immagina un lavoro unico nel suo genere. “La Lazio non proviene da…, la Lazio è“, questa la scritta che accompagna l’imponente scenografia biancoceleste.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: