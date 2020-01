Il derby dei sogni, crederci per diventare davvero grandi

La Coppa Italia è sfumata, tra sfortune, scivolate e qualche palo di troppo. Adesso bisogna ripartire subito, abbandonando le scorie di un’uscita fortuita da una competizione importantissima per gli uomini di Inzaghi. Oggi c’è il Derby. Non è un gara come le altre, è capace di decidere intere stagioni e di far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra di Roma. Spesso ci si gioca tutto, è la partita in cui non contano solo le gambe, ma anche e sopratutto la testa e il cuore. Chi ne metterà di più porterà a casa il risultato. Mai come in questo Derby la Lazio può dar prova del suo valore e della sua crescita. E’ l’occasione per farsi vedere matura e sicura di ciò che vuole. La Lazio deve fare la partita migliore della stagione, come già ha dimostrato in diverse occasioni (Milan e Juventus) per portare a casa il risultato.

LA CHAMPIONS

E’ stato dichiarato dal Presidente, dal Direttore Sportivo, dal Mister e dai giocatori. La Champions è l’obiettivo di questa squadra, e il treno passa oggi alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Questo è il momento di salirci sopra. Per troppe volte, con il biglietto in mano pronti a salire, gli uomini di Inzaghi hanno visto chiudersi le porte d’ingresso. Ora non si può più rimandare. Il salto di qualità quest’anno è stato fatto, lo si è visto ma non basta mai, bisogna rimarcarlo, perché forse il messaggio non è arrivato a tutti, soprattutto ai ‘cugini’ giallorossi. Questo pomeriggio la Lazio avrà l’occasione non solo di staccare le inseguitrici, ma anche di convalidare un posto che ormai ha il proprio nome sopra. E chissà anche la possibilità di avvicinarsi di più lì dove l’aria è più fresca, ma fa un po’ girar la testa.

IL SOGNO

Se chiudiamo gli occhi per un attimo e poi li riapriamo subito guardando la classifica vediamo un numero spettacolare: -2. I punti che separano i biancocelesti dall’Inter, e perché non crederci, perché non provarci, perché per una volta non si può sognare? E’ anche questo che negli anni è mancato a questa squadra, credere un po’ di più nei propri sogni, ed oggi bisogna crederci. Il secondo posto è lì ad un passo, anche meno di un passo visto che la Lazio dovrà recuperare la gara con il Verona. Le occasioni sono tante, forse troppe ma adesso sta ad Immobile e compagni coglierle. Questo è il momento di fare delle scelte, per capire se si vuole diventare davvero grandi o se ci si accontenta di ciò che si ha, senza mai provare a SOGNARE.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: