Il derby di Roma è la partita con più espulsioni in Europa

Il derby tra Lazio e Roma è da sempre quello più focoso non solo nella nostra Serie A, ma anche in Europa. Una partita sentita da entrambe le tifoserie e che spesso in campo ha visto più scontri fisici che bel gioco. Proprio per questo, oltre al fatto che anche i giocatori lo vivano in modo pressante persino nei loro esordi della stracittadina, i falli in campo sono tanti e anche i cartellini fioccano a bizzeffe.

Secondo quanti riportato da Eurosport, in collaborazione con Opta, la sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto più espulsioni, per un totale di 24 nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, almeno due in più di qualsiasi altra. Le ultime due sono state per la Roma quella di Kolarov, nel Lazio-Roma vinto dai biancocelesti per 3-0 del 2 marzo 2019; per la squadra di Inzaghi invece l’ultima espulsione nel derby è datata 15 aprile 2018, in un Lazio-Roma finito 0-0.

