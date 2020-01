Inzaghi nel post gara: “La Roma ha fatto meglio di noi. Ci teniamo stretto questo punto”

Nel post gara di Roma-Lazio ai microfoni di Sky Sport ha parlato Simone Inzaghi: “Penso che ci si poteva aspettare di più, ma stasera la Roma ha fatto meglio di noi. CI teniamo questo punto stretto sofferto. La Roma ha fatto meglio di noi, ho fatto i complimenti a Fonseca, potevamo fare meglio, ma bisogna riconoscere i meriti degli avversari. Stasera abbiamo sbagliato tanto, penso che la Roma ha organizzato una partita intensa, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa, ma abbiamo sbagliato tempo. Dobbiamo recuperare forze ed energie perchè ci aspettano diciotto finali. Penso che siamo arrivati a questa partita con Luis Alberto e Correa non al meglio, li avrei voluti cambiare insieme. Siamo arrivati con due calciatori non al top anche se gli ultimi due allenamenti li hanno fatti al meglio. Se Luis Alberto è arrabbiato farà di tutto per vincere la prossima partita”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: