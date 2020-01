MOVIOLA | Il VAR salva Calvarese sul non rigore della Roma

Una serata gestita tendenzialmente bene dall’arbitro Calvarese, che ammonisce i giocatori con criterio e gestisce una gara piuttosto tranquilla. Gli episodi da segnalare sono nell’area di rigore della Lazio ed uno sul gol del pareggio biancoceleste:

– Il rigore fischiato per il contatto tra Patric e Under in diretta sembrava giusto, con il turco che sembrava essere colpito dallo spagnolo mentre eseguiva un taglio all’interno dell’area di rigore. Al replay però la situazione si è ribaltata, perché dalle immagini è chiaro come Patric guardi sempre il pallone mentre Under, che gli arriva alle spalle, furbescamente lo tampona e cade in area. Per fortuna c’è stato il VAR a richiamare l’arbitro che ha annullato il penalty.

– Il gol di Acerbi è regolare, le proteste di Pellegrini inutili: non c’è contatto tra il difensore laziale e Pau Lopez, né tantomeno il pallone è uscito sul pugno del portiere della Roma.

– Timide proteste per un calcio di rigore sulla punizione di Kolarov verso la fine della partita: Acerbi tiene il braccio attaccatissimo al corpo mentre esegue la torsione del corpo in barriera. Fa bene Calvarese a non fischiare né il VAR a richiamare l’arbitro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: