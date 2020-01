PAGELLE – Strakosha gioie e dolori, Acerbi e Radu tengono in piedi la Lazio

Strakosha 5,5 – Colpevole numero 1 sul vantaggio firmato da Dzeko. Si fa perdonare con un paio di parate importanti, ma un errore così nel derby è molto grave.

Luiz Felipe 6,5 – Gioca un tempo ma chiude tutto su tutti e raddoppia ovunque. Ammonito per un fallo su Kluivert, viene richiamato in panchina.

dal 46′ Patric 6 – Rischia di regalare un rigore, ma il Var fa giustizia: il fallo lo subisce lui.

Acerbi 7,5 – L’anticipo su Dzeko al 20′ è da circense. Fenomenale nel far sbagliare Lopez e si merita il gol.

Radu 6,5 – Copre bene le spalle ad Acerbi e Lulic, uno dei migliori in campo. Riesce a salvare quando i compagni non arrivano.

Lazzari 6 – Contro Spinazzola non riesce a sfondare, ha molti più compiti in difesa che in fase di spinta.

Milinkovic 6 – La lotta a centrocampo questa volta non è così semplice. Costretto a coprire tanto e lo fa bene, rischia di segnare il vantaggio nel finale.

Leiva 6 – Lo scontro con Pellegrini è decisamente complicato ma uno della sua esperienza ne esce a testa alta.

Luis Alberto 5,5 – La fisicità dell’avversario non gli permette di esprimersi come ha abbituato. Non accetta il cambio, ma la prestazione non è delle migliori così come le condizioni fisiche.

dal 70′ Parolo sv – Venti minuti di nulla

Lulic 6 – Soffre tantissimo Under, l’aiuto di Radu in raddoppio è fondamentale. Meglio in fase di spinta dove mette in difficoltà Santon.

Correa 5 – Si concede una sola giocata intorno all’ora di gioco. Serve molto di più per fare la differenza.

dal 75′ Caicedo 6 – L’intesa con Immobile è evidente e crea qualche preoccupazione alla difesa giallorossa. Con lui davanti si riesce a manovrare meglio.

Immobile 6 – Combatte e corre, mette in difficoltà Mancini ma non riesce a creare pericoli verso la porta.

Inzaghi 5,5 – Pareggio amaro, la squadra non gira bene come al solito. Non arriva la dodicesima ma un po’ di stanchezza ci può stare.

