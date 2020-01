PRIMAVERA1 | La Lazio attende il Sassuolo: vincere per sopravvivere

Nel calcio tutto passa troppo in fretta. La Lazio Primavera, smarrite le buone sensazioni pre natalizie, ha aperto l’anno nuovo con il freno a mano tirato: sono arrivati un pareggio ed una sconfitta, risultati che l’hanno spedita di nuovo nelle zone calde della classifica. Il k.o. pesante di lunedì (4-1) contro il Genoa, seppur arrivato dopo un ottimo primo tempo, ha minato le sicurezze di un gruppo che ancora fatica a trovare la giusta dimensione nella massima serie. Il giro di boa è arrivato, la classifica è un giudice implacabile e la sfida odierna con il Sassuolo (ore 14 campo Mirko Fersini) è già una finale con in palio la sopravvivenza: all’andata i romani si imposero tre a due aprendo un mini ciclo positivo che consegno 7 punti nelle prime tre uscite. Menichini, tecnico d’esperienza che continua a professare la cultura del lavoro, spera di aprire al meglio la seconda parte di stagione così da poter scacciare gli incubi retrocessione.

L’avversario

Come anticipato a Formello arriva il Sassuolo, compagine ostica che nell’ultima giornata ha ritrovato la dolce linfa della vittoria (due a zero al Bologna in casa). Lontano dalle mura amiche le prestazioni dei neroverdi stentano a decollare: solamente una vittoria (datata novembre con il Napoli) e due pareggi ottenuti a fronte dei sette match disputati. Dopo un partenza disastrosa con un punto conquistato nelle prime sei giornata, Turrini è stato bravissimo a rivoluzionare l’assetto tattico passando dal 4-3-3 al 3-5-2. Un cambio rischioso, ma produttiva: da quel momento, gli emiliani hanno perso una sola volta contro la Roma a novembre, seppur non vada dimenticato come nelle ultime cinque i pareggi siano stati ben quattro. Equilibrio e compattezza con il tutto accompagnato da una buona fase difensiva e dall’estro in zona gol di Manzari e Marginean, rispettivamente autori di 8 e 5 marcature.

La classifica

Vincere per sopravvivere si diceva in apertura. La gara del Fersini sarà un autentico scontro salvezza tra due squadre, entrambe a quota 17 punti, incapaci di allontanarsi in modo significativo dalle sabbie mobili della bassa classifica. La zona play-out è distante solamente due lunghezze con la Lazio chiamata a scacciarla dopo l’incubo Genoa ed il Sassuolo pronto ad alimentare i sogni salvezza riacceso grazie al successo sul Bologna. Un pareggio avrebbe il sapore di una mezza sconfitta per tutti: è ora di andare all-in tirando fuori gli artigli.

La probabile formazione

I dieci minuti infernali contro il Genoa con tre gol subiti non possono cancellare dalla mente di Menichini le note positive viste nella prima parte di gara. Il tecnico biancoceleste è pronto ad affidarsi di nuovo al 4-3-3 con tutti o quasi gli interpreti scesi in campo lunedì. Tra i pali ci sarà ancora l’insostituibile Alia con Armini pronto a comandare il reparto arretrato. In mediana confermato Bertini, mentre in zona offensiva saranno la velocità e la tecnica di Raul Moro a guidare il tridente. La Lazio si affida ai soliti noti per tornare a sorridere ed intanto, dalle retrovie, il nuovo arrivato Marino scalda i motori.

