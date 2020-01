Radu nel post gara: “Dopo la prestazione di Torino, la Roma ci ha stupito. Ci teniamo stretti il punto di oggi”

Nel post partita di Roma-Lazio ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Stefan Radu: “La Roma ha giocato meglio, ci teniamo stretti questo punto. Dopo la loro prestazione di Torino, ci hanno stupito: eravamo sicuro di ottenere la vittoria, non ci aspettavamo la pressione che hanno messo oggi. Non ci lasciavano uscire con la palla dalla difesa, per questo il nostro gioco ha sofferto, visto che costruiamo sempre da dietro. Stasera abbiamo combattuto e lottato per portare a casa questo punto, siamo contenti e di quello che abbiamo messo in campo per portarlo a casa. Stanchezza? Non c’è stata, abbiamo avuto tanti giorni per preparare il derby. Loro hanno avuto un gioco più bello del nostro“.

Il difensore biancoceleste è intervenuto poi in conferenza stampa: “Volevamo vincere e ad inizio gara eravamo convinti di poterlo fare. La Roma ha fatto una bellissima partita, hanno i loro meriti. E’ stato un punto guadagnato. Rigore? Ero di spalle, dopo andrò a rivedere. La pressione dei giallorossi non ci ha fatto uscire dalla difesa, sono stati più aggressivi di noi. Il pareggio li tiene ancora a 7 punti, l’Inter anche a pareggiato in casa: siamo lì e lotteremo fino alla fine per rimanerci. Contraccolpo dopo il San Paolo? No, abbiamo fatto una bellissima prestazione a Napoli, meritavamo di vincere. Il derby è una partita che non ti fa dormire i giorni prima“.

