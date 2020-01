Roma, Fonseca: “Triste per il risultato. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra”

Finisce in parità il derby di Roma, con Acerbi che risponde alla rete di Dzeko. Ai microfoni di SkySport l’allenatore giallorosso Fonseca ha commentato il pareggio: “Situazione un po’ infelice quella del gol, ma Pau è un grande portiere, queste cose possono succedere. Triste per il risultato, quello che hanno fatto i ragazzi mi lascia orgoglioso. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Abbiamo giocato con coraggio, continuando così è facile credere in questa squadra. I ragazzi hanno meritato. Tutti hanno fatto una bellissima partita. Abbiamo giocato con Spinazzola più alto, la posizione di Kluivert è stata importante, ma giocando con Under largo abbiamo creato spazio. Non è facile creare occasioni contro una squadra come la Lazio, ma noi abbiamo fatto bene, tranne che in fase finale“.

