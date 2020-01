Roma-Lazio, Tare: “Vincere stasera passo importante verso il nostro obiettivo: la Champions League”

Sul fronte Lazio, ai microfoni di Sky, è intervenuto anche il d.s. biancoceleste, Igli Tare. Ecco le sue parole: “Il derby è a sè, dobbiamo continuare il nostro percorso. Abbiamo preparato la partita cercando di essere tranquilli e sereni, vincere stasera vuol dire fare un passo importante verso il nostro obiettivo e battere una diretta concorrente. La nostra difesa è la seconda del campionato, il portiere è giovane ma in grande crescita, sta facendo un campionato straordinario. Il nostro lavoro di crescita sta avvenendo passo dopo passo con grande umiltà. Scudetto? Prima il nostro obiettivo, ovvero la Champions League, obiettivo primario da inizio stagione, poi se a cinque/sei giornate dalla fine siamo in lotta per lo scudetto, proveremo a vincerlo. Mercato? Gli equilibri per una squadra come noi sono fondamentali, avendo solo il campionato da giocare, abbiamo una rosa competitiva così”.

