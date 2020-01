Roma, Santon: “Rammaricati per un punto che ci va stretto, meritavamo la vittoria”

Il terzino giallorosso Davide Santon ha commentato il pareggio contro la Lazio ai microfoni di SkySport: “Abbiamo dominato la gara e l’avevamo preparata bene. C’è il rammarico per un pari che ci va stretto, meritavamo la vittoria. Lasciando i tre dietro in marcatura preventiva abbiamo fermato le ripartenze dei biancocelesti. davanti dovevamo sfruttare meglio le tante occasioni create. Dopo questa partita e questo atteggiamento abbiamo fiducia, siamo quarti e giochiamo sempre per vincere: la Champions è un obiettivo importantissimo per noi. Stasera abbiamo dominato in tutto“.

