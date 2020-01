Canigiani: “Per Lazio-Spal promozioni per Under 14 e clienti Sky Extra”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, FM 89.3:

“Per Lazio-Spal ci saranno Curva e Distinti a 14 euro, ricordo inoltre gli omaggi per gli Under 14. In Distinti Sud-Est, in Tevere e Monte Mario se un adulto acquisterà un biglietto ne avrà uno gratuito per un Under 14.

C’è poi la promo Sky Extra, che permette di acquistare i biglietti al 50% di sconto. Ci sarà ovviamente il servizio BusInsieme, come ogni partita casalinga della Lazio”.

