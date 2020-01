CdS | Bella la Roma, ma la Lazio sale ancora

Roma e Lazio se la vedranno con due emiliano-romagnole (Sassuolo e Spal), nel prossimo week-end. Questo dopo aver affrontato la loro competizione “elettorale” per la primazia capitolina. Risultato? Nel calcio i gol, come i voti, non si pesano: si contano. Proprio la migliore Roma di Fonseca per gioco e intensità, in vantaggio dopo un quarto di gara con un colpo di nuca di Dzeko (capace di sfruttare un lancio di Cristante, bruciando Acerbi, Radu e Strakosha), finisce per pareggiare un derby a senso unico. La Lazio dei record infatti riesce a portare a casa il match senza farsi male e anzi scavandosi la strada verso orizzonti di gloria sin qui solo sognati. Complice un errore goffo di Pau Lopez sfruttato da Acerbi, sempre nel primo tempo, nella sua prima uscita offensiva. Un 1-1 che ferma a 11 le vittorie di fila della squadra di Inzaghi, frenata nel giorno del possibile aggancio all’Inter. Ora la Lazio è a -5 dalla Juve e col Verona da recuperare. Biancocelesti poi ancora a +7 sui giallorossi. La strada verso la Champions in tandem resta apertissima, e chi ha detto che per i biancocelesti debba poi essere tutto lì?

L’ANALISI

Se all’andata l’1-1 (Luis Alberto-Kolarov) non premiò una Lazio sicuramente più volitiva, stavolta sono senza dubbio i giallorossi che faranno fatica a spiegarsi l’accaduto. Ieri le cifre sono state ribaltate, allargando la forbice: 22 conclusioni a 6 per la Roma (3-2), 67% possesso palla (70 dopo 45′), 596 passaggi contro 310, a cui aggiungere un palo colpito da Pellegrini e un rigore “revocato”, forzando l’utilizzo del VAR, per uno scontro Patric-Kluivert. Risulta chiaro come Fonseca abbia preparato benissimo questo incontro, sorprendendo il favorito Inzaghi.

LE SCELTE

Nella soluzione dei ballottaggi la Roma ha trovato la ragione della sua superiorità tattica. Con Spinazzola preferito a Kolarov e Santon per Florenzi, il tecnico portoghese ha schierato le pedine per dare scacco alla Lazio. Spinazzola è stato alzato a sinistra sulla trequarti avversaria, schiacciando Lazzari, mentre il compagno sulla destra ha costretto “basso” Lulic. E’ stata così eliminata la spinta iniziale dei biancocelesti sulle fasce. La Roma ha aggiunto Cristante uno e trino (tra la copertura di Milinkovic, la protezione della difesa e l’impostazione), Veretout in marcatura su Luis Alberto e Pellegrini trequartista elastico, sempre bravo a farsi trovare tra le linee, nonostante l’ombra di Leiva. Bisogna registrare la grande prestazione di Ünder, non solo incursore inesauribile, ma bravo a dare ampiezza e profondità alla Roma, aiutata da Dzeko, e solo in parte da Kluivert (meglio senza palla). La Lazio ha sofferto il gran fraseggio dei giallorossi, non riuscendo mai a contrarlo per ripartire velocemente. Luis Alberto stavolta, stoppato a uomo, non è stato capace di ispirare il gioco. E, al momento della sostituzione ha sfogato la sua rabbia contro Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha provato a cambiare qualcosa nella ripresa, soprattutto in modo conservativo, inserendo subito Patric per l’ammonito Luiz Felipe, poi Parolo per il Mago. Solo nel finale c’è stato spazio per Caicedo. Fonseca ha creduto quasi fino all’ultimo nelle sue scelte iniziali, dando in coda spazio a Perotti, Kolarov e Pastore. Unica nota stonata dei giallorossi: non aver creato palle sporche in area, grosso limite in questa stagione della Roma. Corriere dello Sport

