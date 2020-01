CdS | Calvarese fa il derby. Unica svista del VAR

Alla fine lo porta a casa, Calvarese, il suo primo derby della carriera. Non brillante come in altre partite sull’episodio del rigore (vicenda “grigia”, non netta). L’unico errore è quello del VAR (Mazzoleni), una chiamata contro i dettami di Rizzoli (sui rigori di contatto) e del protocollo («chiaro ed evidente errore»).

RETI OK

Le due reti della partita hanno due cose in comune. A parte i gesti dei portieri, arbitralmente parlando non ci sono da ravvisare falli. Dzeko tocca il pallone con Strakosha che va su di lui, sbagliando i tempi dell’uscita. Acerbi salta nel suo cilindro, il contatto con Pau Lopez non sembra essere falloso ed incidere sul successivo intervento.

DUBBIO

Ünder serve il taglio di Kluivert che dopo un contatto con Patric finisce a terra. Calvarese fischia rigore, sicuro, deciso. Poi gli arriva la voce di Mazzoleni nell’auricolare, evidentemente gli dice qualcosa che lo porta alla review («Lo vengo a rivedere io, dai» dice l’arbitro). Dalle immagini, però, si evince come l’episodio sia tutt’altro che chiaro: da una telecamera sembra più il giallorosso a buttare giù Patric; da un’altra si vede come il biancoceleste allarghi un

po’ la gamba sinistra (in maniera involontaria, si sta spostando mentre guarda sempre il pallone, ma volontarietà o meno non conta) e su quella vada a sbattere Kluivert. Per questo l’episodio doveva rimanere una decisione del campo (in qualsiasi caso), in ossequio al tanto sbandierato protocollo. Altrimenti si corre un rischio enorme: la prossima volta che qualcuno invocherà la priorità delle scelte arbitrali, saremo tutti autorizzati a non crederci…

