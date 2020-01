Colonnese: “La Lazio può dare fastidio fino all’ultimo”

Una Lazio sottotono e affaticata ieri all’Olimpico nel derby contro la Roma. Francesco Colonnese, ex difensore biancoceleste, ha commentato la partita ai microfoni di TMW Radio: “Nella Lazio giocano sempre gli stessi e alcuni big non sono al top. Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato un momento delicato, ma non interverrei sul mercato visto che le è rimasto solo il campionato. Reputo i biancocelesti fortissimi già adesso e potranno rivelarsi una grande insidia da qui alla fine della stagione”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: