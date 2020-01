Francobollo celebrativo dei 120 anni, in vendita dal 31 gennaio

Un francobollo speciale per un’occasione unica. Per i 120 anni della Società più antica della Capitale: la Lazio. Era stato presentato il 9 gennaio scorso, nella meravigliosa cornice di Castel Sant’Angelo. Ora sarà finalmente a disposizione dei tifosi biancocelesti.

A partire dalla mattinata di venerdì 31 gennaio, presso i Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda e Parco Leonardo, e dal pomeriggio del medesimo giorno presso i Lazio Style 1900 Official Store di via Calderini e Roma Est, sarà possibile acquistare il folder del francobollo celebrativo per i 120 della S.S. Lazio.

