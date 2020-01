Lazio Women, Di Giammarino: “Stiamo dimostrando a tutti quanto valiamo, è un momento magico”

Virginia Di Giammarino, centrocampista biancoceleste, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per noi è un momento magico, quella di ieri è stata una vittoria importantissima. Ce la siamo presa con sacrificio e voglia, come una grande squadra. Vogliamo questa classifica d’alta quota perché la meritiamo, stiamo dimostrando a tutti quanto valiamo. Abbiamo la consapevolezza della nostra forza, tutte le altre squadre ci temono, soprattutto Napoli e San Marino. Questo per noi è un orgoglio importante. Siamo un gruppo unito, su questo ha un merito importante Seleman, il primo a credere in noi. Giocare al Fersini poi ci dà una carica importante, entrare ogni volta in quel campo per noi vuol dire tanto, non era mai successo prima e non si può spiegare. La svolta è avvenuta dentro di noi partita dopo partita, vincere aiuta a vincere. Stare così in alto per noi vuol dire tanto, non vogliamo fermarci. Il nostro sogno è arrivare al livello maschile, ci ispiriamo al campionato sensazionale che sta facendo la Lazio di Inzaghi, è bello seguirla“.

