Mihajlovic ricoverato per una terapia antivirale

Questa mattina il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è stato ricoverato all’Istituto di Ematologia ‘Seràgnolì’ per una terapia antivirale. Terapia utile a seguito del trapianto del midollo osseo. La notizia è stata trasmessa dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il ricovero dovrebbe durare meno rispetto ai precedenti. Sembra quindi che sia normale routine del ciclo di cure per sconfiggere la leucemia che in estate aveva attaccato il tecnico serbo.

