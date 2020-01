Morte Bryant, Malagò: “Sport italiano in lutto, Kobe Bryant figlio dell’Italia a tutti gli effetti”

“Lo sport italiano è in lutto. Kobe Bryant è figlio dell’Italia, a tutti gli effetti. Siamo tutti devastati dal dolore”. E’ il pensiero del presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la scomparsa del grande campione Nba rimasto vittima ieri in un incidente in elicottero assieme ad altre persone tra cui la figlia 13enne. “E’ impressionante vedere come è trasversale il dolore di questa notizia in tutto il mondo e anche in Italia. – ha aggiunto il capo dello sport italiano a margine della Giunta – Fa riflettere il destino, accompagnava la figlia a fare una partita. In Italia era cresciuto, da Rieti a Reggio Emilia, e anche a Reggio Calabria con i salesiani. Uno dei più grandi personaggi dello sport di tutti i tempi, non solo dello sport visto che aveva vinto anche uno oscar ed era anche molto impegnato nel sociale. Aveva un’eleganza e una classe infinita.

ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: