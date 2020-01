Parma, si ferma Kulusevski: in dubbio per la Lazio

Dopo Roberto Inglese, si ferma anche Dejan Kulusevski. Non è di certo un periodo aureo per il Parma. In un comunicato ufficiale della società si legge che lo svedese ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. L’esterno gialloblu molto probabilmente salterà la gara di campionato con la Lazio il prossimo 9 febbraio al Tardini.

