Una sfida nella sfida. Quella delle due tifoseria in Roma-Lazio è stata una gara fatta di cori, qualche insulto e tanta goliardia. Dopo una settimana ad alta tensione con Zaniolo nel mirino, stavolta la Curva Nord della Lazio regala spettacolo: risponde alla coreografia della Roma con “La creazione di Adamo“, di Michelangelo. Con un retroscena.

RETROSCENA DERBY – I più attenti l’avranno notato: durante le formazioni in Nord sono comparse tante luci di cellulare, a formare la scritta “forza Lazio”. Quasi un tentativo maldestro di coreografia, ma era una provocazione. In Curva Sud era giunta voce di un progetto legato alla disposizione di luci da parte dei rivali, e pronti i tifosi della Roma avevano preparato uno striscione: “Gioco di luci?? Occhio a chi lo dici…“. Ma erano stati proprio gli ultras della Lazio a far circolare voci false, per sorprendere i tifosi della Roma con un altro colpo d’occhio, una diversa coreografia, inaspettata, presente all’Olimpico e nella Cappella Sistina..

