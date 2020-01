Roma-Lazio, il migliore secondo i lettori di LazioPress.it

La Lazio ci aveva abituati a un gioco pragmatico ed efficace, come dimostrano le undici vittorie consecutive. La striscia di successi però è stata interrotta proprio ieri in virtù del pareggio per 1-1. La prestazione della squadra nel derby infatti non è stata molto convincente. Nonostante le grandi responsabilità sulla rete subita, secondo i lettori di LazioPress.it Strakosha (media di 5.5) è stato il migliore in campo. Media quasi sufficiente anche per Acerbi (5.4) che si è reso protagonista della rete e di una prestazione alla sua altezza. Terzo sul podio Lucas Leiva con una media di 4.7.

