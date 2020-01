SOCIAL | Lady Inzaghi celebra la Curva Nord e la sua coreografia

Pareggio in campo ieri pomeriggio nel Derby della Capitale. Ma come sempre quando si parla di Curva e coreografia non c’è storia. I biancocelesti vincono ancora, dando lezioni d’arte, storia e cultura ai ‘cugini’ giallorossi. Perché “La Lazio non proviene da…La Lazio è”. Anche Gaia Lucariello, moglie di Mister Inzaghi ha celebrato la Curva Nord con una storia Instagram. “Meravigliosa come tutte le coreografie della Curva Nord”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: