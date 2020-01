Strakosha dispiaciuto per l’errore di ieri, Ciro Immobile lo consola: “In una famiglia ci si aiuta a vicenda” – FOTO

Si vince e si perde tutti insieme. Thomas Strakosha, dispiaciuto per l’errore di ieri che ha permesso a Dzeko di firmare il vantaggio della Roma, chiede scusa ai compagni e li ringrazia per aver recuperato la partita. I commenti dei suoi compagni di squadra non tardano ad arrivare. Infatti, sotto al post del portiere biancoceleste, Ciro Immobile scrive: “In una famiglia ci si aiuta a vicenda” e Milinkovic conclude: “Sempre insieme“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: