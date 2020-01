UP & DOWN | I migliori e peggiori di Roma-Lazio

Il record di vittorie consecutive della Lazio si ferma ad undici. Si perchè ieri, nel derby contro la Roma, i biancocelesti hanno raccolto solo un punto. Non è stata la solita Lazio, propositiva e pronta a far male nelle ripartenze. La squadra di Fonseca ha giocato meglio e, dopo il vantaggio trovato grazie al colpo di testa di Dzeko, ha avuto un paio di occasioni per raddoppiare. Poi l’errore di Pau Lopez ha regalato il pareggio alla squadra di Inzaghi, con Francesco Acerbi. Un derby fotocopia dell’andata, a squadre invertite, nella stagione degli 1-1 nei derby della Capitale. Un punto che la Lazio si tiene stretto, mantenendo invariata la distanza dalla quarta, ovvero la Roma, ma anche dalla seconda, l’Inter, che, nell’anticipo delle 12:30, non è andata oltre l’1-1 contro il Cagliari a San Siro. Potenzialmente secondi in classifica, per i biancocelesti arrivano buone notizie anche dall’ultima sfida che chiudeva la 21° giornata: al San Paolo di Napoli, la squadra di Gattuso è riuscita a battere la Juventus per 2-1, facendo guadagnare ad Inter e Lazio un punto che, per come sono andate le partite, è d’oro. Ora la classifica recita: Juventus 51, Inter 48 e Lazio 46, con la gara da recuperare contro il Verona in programma mercoledì 5 febbraio alle 20:45, stadio Olimpico di Roma. Il giorno dopo ogni partita della Lazio, la redazione di LazioPress.it, indicherà i migliori ed i peggiori in campo.

I MIGLIORI

Acerbi 7,5

L’anticipo su Dzeko al 20′ è da circense. Fenomenale nel far sbagliare Lopez e si merita il gol.

Luiz Felipe 6,5

Gioca un tempo ma chiude tutto su tutti e raddoppia ovunque. Ammonito per un fallo su Kluivert, viene richiamato in panchina.

Radu 6,5

Copre bene le spalle ad Acerbi e Lulic, uno dei migliori in campo. Riesce a salvare quando i compagni non arrivano.

I PEGGIORI

Correa 5

Si concede una sola giocata intorno all’ora di gioco. Serve molto di più per fare la differenza.

Strakosha 5,5

Colpevole numero 1 sul vantaggio firmato da Dzeko. Si fa perdonare con un paio di parate importanti, ma un errore così nel derby è molto grave.

Luis Alberto 5,5

La fisicità dell’avversario non gli permette di esprimersi come ha abituato. Non accetta il cambio, ma la prestazione non è delle migliori così come le condizioni fisiche.

