Buffon: “La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale. Scudetto? Il fatto che non abbia le Coppe inciderà molto”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 sulla corsa Scudetto, parlando anche della squadra biancoceleste distante solamente pochi punti dai bianconeri: “La Lazio secondo me sta facendo qualcosa di eccezionale: il fatto che non abbia partite infrasettimanali inciderà molto da qui alla fine. L’Inter non mi sorprende, perché ho una conoscenza capillare del loro allenatore e fino alla fine sarà lì. Il destino è nelle nostre mani, se sei più forte è così e noi ne siamo consapevoli”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: