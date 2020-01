Calciomercato Lazio, il Celta Vigo punta in casa biancoceleste

Agli spagnoli del Celta Vigo piacciono i giocatori del campionato di Serie A: dopo aver acquistato Jeison Murillo della Sampdoria, in questi ultimi giorni di mercato vorrebbe fare un altro colpo in Italia, in particolare in casa Lazio: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club spagnolo vorrebbe prendere Jony, anche se i biancocelesti è difficile che lo lascino andare in questa finestra di mercato, soprattutto perché ha trovato molto più spazio rispetto all’inizio di stagione.

