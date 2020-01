Canigiani: “Contro la SPAL puntiamo quota 40.000 presenze”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, FM 89.3:

“Per Lazio-Spal ci saranno Curva e Distinti a 14 euro, ricordo inoltre gli omaggi per gli Under 14. In Distinti Sud-Est, in Tevere e Monte Mario se un adulto acquisterà un biglietto ne avrà uno gratuito per un Under 14. Ci sarà poi la promozione per i clienti Sky Extra, che potranno richiedere fino ad un massimo di 4 codici promo ed acquistare un posto in tribuna Monte Mario al 50% di sconto. Siamo intorno ai 4.500 biglietti venduti, un buon dato: aspettiamo l’impennata per avvicinarci a quota 10 mila biglietti venduti. Puntiamo quota 40 mila spettatori, lo merita la squadra di Inzaghi.

Dalle 12:00 di oggi sono in vendita i tagliandi per la partita contro il Verona. La maglia celebrativa per i 120 anni va bene, ha riscosso tantissimo successo nelle vendite. Ricordo infine il tour della Supercoppa italiana, che sta procedendo bene. Sul sito ufficiale si trova tutto il calendario, ci sarà tempo per scattare una foto con il trofeo fino a sabato 8 febbraio, dalle 10:00 alle 19:00″.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: