CdS | Jallow l’opzione in più: può raggiungere Inzaghi. Casasola in uscita, Djavan e Minala restano

Si avvicina la chiusura del mercato invernale e la Lazio potrebbe avere il colpo di coda finale. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa biancoceleste è aperta la pista Jallow, 24enne gambiano seconda punta della Salernitana. Il patron laziale valuterà nelle prossime ore se trasferirlo da Salerno a Formello ora, oppure in estate. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, le porte sono ancora aperte: Casasola infatti è vicino al Crotone. Potrebbero invece restare Djavan Anderson e Minala: il primo non trova accordo sull’ingazzio, il secondo ha rifiutato il Livorno.

