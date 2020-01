CdS | Scontri diretti, Inzaghi è messo bene

La Lazio insegue il “sogno”, senza dimenticare che l’obiettivo principale del club rimane una posizione in Champions. Facendo qualche calcolo legato al possibile arrivo in ex aequo di due squadre, ci sono più elementi da tenere in considerazione: punti negli scontri diretti, differenza reti in quest’ultimi e differenza reti generale del campionato. Diventano quindi fondamentali gli scontri diretti e, come riporta il Corriere dello Sport, il doppio 1-1 con la Roma farebbe valutare la differenza reti generale, in caso di arrivo a pari punti. E’ un dato che varia di giornata in giornata: ad oggi la Lazio ha segnato 47 reti e ne ha prese 19 (+28 in differenza reti), mentre i giallorossi hanno segnato 38 gol, prendendone 23 (+15). Importantissima inoltre la rimonta sull’Atalanta e quel pareggio per 3-3. Anche in chiave scudetto la situazione per i laziali è interessante, vista la vittoria per 3-1 all’Olimpico contro la Juventus. Solo con Conte Inzaghi si trova sotto, ma non è una situazione irrimediabile visto che i capitolini hanno subìto un solo gol a San Siro e la gara del 16 febbraio della capitale contro i narazzurri potrà dire molto sul resto del campionato.

