CorSera | Gestione Lotito, 15 risultati utili: striscia positiva, record eguagliato

Quindici partite utili: la Lazio ha eguagliato il record dell’era Lotito. Lo stabilì con Delio Rossi nel 2006-07, una striscia di 10 vittorie e 5 pareggi partita dopo uno 0-2 con l’Inter e interrotta da uno 0-1 con la Fiorentina. Quello, interessante coincidenza, fu l’ultimo campionato che portò la Lazio nella vera Champions, raggiunta grazie al 3° posto e al playoff superato contro la Dinamo Bucarest di Radu. Inzaghi sta correndo anche di più, perché la sua serie positiva (cominciata anche in questo caso dopo un ko con l’Inter) ha portato 12 successi e 3 pari. Per un totale di 39 punti che, pur con una partita in meno, da ottobre a oggi vedono la Lazio in testa alla classifica parziale: +1 sulla Juventus, +6 sull’Inter, +7 sulla Roma e +11 sull’Atalanta. Al record assoluto, 17 partite utili nel 1998-99, mancano due incontri. CorriereDellaSera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: