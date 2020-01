Di Marzio: “Nella Lazio ci sono le alternative, ma per realizzare un sogno bisogna acquistare”

Poche ore ed il calciomercato chiuderà i battenti per l’ennesima volta con le ultime trattative che vanno via via definendosi. Della situazione dei biancocelesti, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato l’allenatore Gianni Di Marzio: “La forza della Lazio è rappresentata, oltre che da Inzaghi, da Tare. È complicato che sbagli sui calciatori dato va sempre lui di persona a guardarli. Fa ogni cosa di nascosto ma riesce ad ottenere sempre ottimi giocatori. Ci sono le alternative, ma nel momento in cui si desidera realizzare un sogno bisogna acquistare. Ora andrebbe fatto un sacrificio trovando due alternative di qualità. Bisogna approfittare del momento, considerando cosa stanno mettendo in mostra Juventus e Inter“.

