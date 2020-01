FORMELLO- Riprendono i lavori verso la Spal. Assente Correa

Terminato il giorno di riposo post derby, è tempo di tornare in campo per la Lazio che domenica ospiterà la Spal all’Olimpico aprendo il mini ciclo di tre partite in sette giorni. I ragazzi di Inzaghi si sono ritrovati a Formello dove chi è sceso in campo contro la Roma ha svolto un lavoro di scarico con Radu, Patric, Milinkovic, Luis Alberto e Adekanye che hanno concentrato gli sforzi in palestra. Continua il lavoro differenziato per Marusic che già da domani dovrebbe però tornare in gruppo ridando vita ad un’ alternativa per Lazzari. Assente eccellente di giornata è stato il Tucu Correa il quale nella giornata di domani effettuerà gli esami strumentali per valutare il problema che lo ha visto lasciare il campo zoppicando domenica. Il campionato corre via veloce, la sfida con la Spal nasconde varie insidie con Inzaghi che non vuole cali di concentrazione: domani prevista una doppia seduta.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: