Giudice Sportivo | Lautaro Martinez torna con la Lazio. Entrambe le società sanzionate nel derby

Il Giudice Sportivo si è espresso sull’ultima giornata di campionato con le seguenti motivazioni:

Ammenda di 3.000€ per Lazio e Roma per avere i loro sostenitori Lanciato nel recinto di gioco petardi e Bengala. Lautaro Martinez invece, espulso, è stato squalificato per due giornate e quindi tornerà nella partita con la Lazio

