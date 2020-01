Il Messaggero | Messaggi choc su Immobile, la moglie sbotta: “Siete mostri”

Il derby è finito, l’odio social no. A farne le spese ancora Ciro Immobile che, dopo aver ascoltato da parte di uno speaker radiofonico di fede giallorossa l’augurio di fratturarsi tibia e perone, con tanto di risposta dell’attaccante, ieri ha visto scritto da un utente su Instagram una frase macabra. “Ma immobile ce l’ha l’elicottero?“, chiaro riferimento alla tragedia di Kobe Bryant, morto – assieme alla figlia Gianna e a otto persone, in un incidente in elicottero a Los Angeles. Un evento drammatico che ha sconvolto il mondo intero.Una frase butatta lì in modo in fin troppo semplice e senza vergogna che ha lasciato di stucco tutti e fatto infuriare la moglie di Ciro, Jessica Melena: “Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza“. Il post è stato poi rimosso, ma la cattiveria in rete non fa che aumentare, specie nel mondo del calcio. Il Messaggero/daniele Magliocchetti

