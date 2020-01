Il Tempo | Allarme Correa, in caso di stop si pensa al mercato: rispunta Paloschi, Matri il piano B

Dopo essere stato fermo ai box, il Tucu è stato dosato in Coppa Italia per poi partire titolare nel derby. Correa, sostituito domenica da Caicedo, ha lasciato il campo un po’ malconcio, a causa di un risentimento muscolare che ha costretto Inzaghi a cambiarlo a metà ripresa. Stando a quanto riportato da Il Tempo, si teme lo stop dell’argentino e in caso di lesione il club potrebbe tornare sul mercato. A preoccupare è il polpaccio che lo aveva già fermato in precedenza. Quasi al termine del mercato invernale si potrebbe quindi aprire uno scenario: spunta ancora il nome di Paloschi, anche se la Spal non se ne priverà facilmente. Il piano B invece è una vecchia conoscenza di Formello: Alessandro Matri; mentre non è da escludere un possibile mister X, visto che il ds Tare ha abituato nel tempo ai suo colpi dell’ultima ora.

