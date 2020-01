Lazio Primavera, Falbo: “Molti rimpianti per la sconfitta. Siamo attesi da tutte finali”

Cade ancora in casa la Lazio Primavera che subisce un pesante due a zero contro il Sassuolo. Al termine delle gara, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato Luca Falbo: “Abbiamo molti rimpianti per aver perso. Abbiamo sbagliato l’approccio iniziale che ci è costato lo sviluppo della partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto le opportunità per riprenderla ma siamo stati carenti sotto il profilo del cinismo e della cattiveria in zona gol. Abbiamo avuto anche della sfortuna con gli episodi arbitrali ma ciò non deve rappresentare un alibi. Siamo stati ingenui nel fatto di fermarci a reclamare con l’arbitro subendo gol subito dopo. In casa stiamo facendo fatica, si tratta di un problema di testa. Ora concentriamoci sulle prossime partite e recuperando morale, così da rendere migliore la situazione di classifica. Siamo attesi da tutte finali“.

