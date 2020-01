Mirabelli elogia la Lazio: “Può essere una sorpresa”

Il pareggio nel derby arrivato in una giornata sottotono sotto il profilo della prestazione non fa comunque dimenticare agli amanti del calcio il bel gioco messo in mostra per un intero girone. Anche l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, attraverso i microfoni di TMW Radio, ha voluto rendere omaggio ai ragazzi di Inzaghi: “Vanno fatti i complimenti a Lazio ed Inter perché danno nuova vita al campionato. I biancocelesti sono una formazione che sta lavorando da anni con lo stesso organico e tecnico. Può essere una sorpresa“.

