PRIMAVERA1 | Lazio, dalla Viterbese arriva Ricci

Un altro colpo per la Lazio Primavera che dopo Andrea Marino si assicura il difensore della Viterbese Ludovico Ricci classe 2001. Il centrale, legato con un contratto triennale al club laziale, arriva in biancoceleste con la formula del prestito secco per sei mesi. Un’ operazione in via di definizione come confermato anche dal Presidente gialloblu Marco Arturo Romano: ” Ricci ci è stato domandato per via diretta da Igli Tare. Seppur io sia geloso dei miei calciatori, dei giovani a nostra disposizione, riteniamo sia una buona occasione di crescita per Ludovico. C’è stato l’accordo di tutti nel concedergli questa opportunità“. Lo riporta Cuorigialloblu.com

