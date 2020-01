Romelu Lukaku: “Seguo la Serie A da quando mio fratello è alla Lazio. I biancocelesti? Sono cresciuti molto”

Romelu Lukaku, nel corso della puntata di Tiki Taka, ha fatto il punto sulla sua conoscenza della Serie A e sulla stagione in corso: “Guardo questo campionato da quando mio fratello è andato alla Lazio. Con la Juventus sarà una bella sfida fino all’ultimo, ma anche i biancocelelsti sono cresciuti molto ed ora riescono a vincere anche le gare in cui sono in difficoltà“.

